Нижегородская область будет доплачивать полицейским за охрану порядка

Комитет заксобрания Нижегородской области по бюджету рекомендовал выделить в этом году 227,6 млн руб. на региональные ежемесячные доплаты сотрудникам правоохранительных органов, которые занимаются обеспечением общественного порядка и противодействием преступности. Подробно обсуждать эту поправку депутаты не стали, хотя ранее участие регионального бюджета в содержании сотрудников МВД России вызывало в заксобрании вопросы. Изменения в бюджет заксобрание рассмотрит в четверг на пленарном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Приволжье», ранее начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Арсентьев ходатайствовал о региональных доплатах в размере в 10 тыс. руб. сотрудникам патрульно-постовой службы и участковым. Генерал просил выделить на обе службы 230 млн руб. в год, а в целом полиция просила 350 млн руб. с учетом доплат также и конвойной службе. Это мотивировалось усилившимся оттоком сотрудников из-за низких зарплат: некомплект в нижегородской полиции за пять лет вырос вдвое и составил около 14%. Весной губернатор Глеб Никитин обещал финансово помочь силовикам. По мнению председателя комитета Александра Шаронова, сумма региональных доплат в дальнейшем будет уточняться, и не исключено, что в дальнейшем она вырастет.

Иван Сергеев