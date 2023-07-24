Проекты благоустройства в Чердыни и Усолье получат федеральное финансирование

Проекты обустройства территории в Чердыни и Усолье выиграли гранты в восьмом всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

В Чердыни по проекту «Междуречье» за счет федеральных средств обустроят Комсомольский сквер — там появятся пешеходные дорожки, чайный павильон и сцена с видом на Полюд. На Троицком холме установят смотровую площадку и тематическую детскую игровую зону.

В Усолье продолжится обновление территории музея «Усолье Строгановское». Будет благоустроена бывшая промышленная зона музея, восстановлена историческая структура кварталов, построен мост, соединяющий Посадскую часть и Нижние соляные промыслы, обустроена аллея к Никольскому храму и создан «парк руин».