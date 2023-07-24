В Перми на продажу выставлен высотный долгострой на ул. Екатерининской

В Перми на продажу выставлен известный недостроенный офисный центр на ул. Екатерининской, 175. Как указано в объявлении на сайте «Авито», здание нежилого назначения площадью 15 тыс. кв. м продается за 200 млн руб. Объект имеет действующее разрешение на строительство и техусловия. В 2021 году незавершенное здание ООО «ПО “Пермпромжилстрой”» купил за 77,7 млн руб. Максим Филимонов, владелец и гендиректор строительной фирмы «Квартал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Долгострой по ул. Екатерининской, 175, был продан на торгах в рамках банкротства «ПО “Пермпромжилстрой”». Объект представляет собой незавершенное административное здание в 22 этажа с подземной парковкой. В лот также входило право аренды земельного участка под долгостроем площадью 4,1 тыс. кв. м. В 2022 году Максим Филимонов получил разрешение на достройку проблемного объекта, собираясь реконструировать его в административный многофункциональный центр. В здании планировали разместить торговые, офисные помещения, апартаменты, фитнес-клуб, спа-центр, ресторан, химчистку и прочее. Осенью того же 2022 года господин Филимонов скончался, на его долю в бизнесе в качестве доверительного управляющего назначили Анастасию Филимонову.