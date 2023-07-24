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Коммерсантъ FM
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Новую Honda Civic Type R превратили в гоночный прототип

Компания Honda представила гоночную версию нового «горячего» хэтчбека Civic Type R, подготовленную по техническим требованиям серии Super GT.

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Honda Civic Type R-GT

Honda Civic Type R-GT

Фото: Honda

Honda Civic Type R-GT

Honda Civic Type R-GT

Фото: Honda

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Honda Civic Type R-GT

Фото: Honda

Honda Civic Type R-GT

Фото: Honda

Автомобиль создан заводским подразделением Honda Racing Corporation, специалисты которого построили полноценный прототип класса GT500. Новый Civic Type R-GT только стилизован под дорожный хэтчбек, но технически серьезно от него отличается.

Заявлено, что заднеприводный прототип получил 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью около 650 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач. В основе автомобиля лежит карбоновый монокок, а кузовные панели выполнены из углепластика.

Гоночный дебют Honda Civic Type R-GT состоится в 2024 году. Новинка заменит Honda NSX-GT, дорожный вариант которого снят с производства. Напомним, премьера дорожного Honda Civic Type R состоялась летом 2022 года.

Максим Вершинин

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