Новую Honda Civic Type R превратили в гоночный прототип

Компания Honda представила гоночную версию нового «горячего» хэтчбека Civic Type R, подготовленную по техническим требованиям серии Super GT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Honda Civic Type R-GT Фото: Honda Honda Civic Type R-GT Фото: Honda Следующая фотография 1 / 2 Honda Civic Type R-GT Фото: Honda Honda Civic Type R-GT Фото: Honda

Автомобиль создан заводским подразделением Honda Racing Corporation, специалисты которого построили полноценный прототип класса GT500. Новый Civic Type R-GT только стилизован под дорожный хэтчбек, но технически серьезно от него отличается.

Заявлено, что заднеприводный прототип получил 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью около 650 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач. В основе автомобиля лежит карбоновый монокок, а кузовные панели выполнены из углепластика.

Гоночный дебют Honda Civic Type R-GT состоится в 2024 году. Новинка заменит Honda NSX-GT, дорожный вариант которого снят с производства. Напомним, премьера дорожного Honda Civic Type R состоялась летом 2022 года.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK