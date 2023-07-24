Путин подписал закон о постоянном праве россиян на кредитные каникулы

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат право на кредитные каникулы на постоянной основе с 1 января 2024 года. Использовать этот механизм россияне смогут для получения отсрочки по выплатам по потребительским займам и автокредитам.

Закон дает заемщику право потребовать льготный период сроком до полугода для займов на сумму 150 тыс. руб. для кредитных карт, 1,5 млн руб. для автокредитов, а также 450 тыс. руб. для прочих займов. До принятия закона на постоянной основе возможность взять каникулы действует только в отношении ипотечных кредитов.

Условием для оформления кредитных каникул является снижение доходов заемщика за последние два месяца более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за последний год. Обратиться за каникулами заемщик вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора.

Механизм кредитных каникул был введен в 2020 году в рамках поддержки россиян на время пандемии COVID-19. Изначально право граждан на кредитные каникулы действовало до конца 2022 года, а позже его продлили и на 2023 год и распространили на мобилизованных и их родственников.