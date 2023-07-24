Полиция разыскивает водителя гидроцикла, который проехал через группу пловцов и скрылся

Нижегородская транспортная полиция разыскивает водителя гидроцикла, который 23 июля на большой скорости проехал через группу спортсменов, участвовавших в массовом заплыве через Волгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным транспортной полиции, сразу после случившегося сотрудники на катере начали преследовать нарушителя, который на большой скорости двигался по Оке в сторону Дзержинска. Так как скорость гидроцикла выше скорости катера, нарушителю удалось скрыться. Гидроцикл был без регистрационного номера, что осложняет его поиски.

Видео о происшествии в день заплыва появилось в Telegram-канале Нижний №1. На нем видно, как гидроцикл, на котором сидят мужчина и женщина, проезжает через плывущих спортсменов. В чатах пловцов, где идет обсуждение этого происшествия, один из них сообщил, что гидроцикл проехал ему по руке. Других данных о пострадавших нет.

Андрей Репин