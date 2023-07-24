Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за наезда самокатчика на беременную в Сочи

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах ДТП, в котором мужчина на электросамокате сбил беременную женщину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сведения о случившемся были опубликованы в СМИ и соцсетях. Ход расследования поставят на контроль в центральном аппарате ведомства.

Происшествие произошло 18 июля в районе улицы Воровского. Мужчина сбил беременную женщину на пешеходном переходе. В СУ СКР по Краснодарскому краю организовали доследственную проверку.

Татьяна Ручкина

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