Следователи в Сочи проверяют данные СМИ о самокатчике, сбившем беременную

Следователи в Сочи проверяют информацию СМИ о самокатчике, сбившем беременную женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

СМИ и местные паблики сообщили, что инцидент произошел в районе улицы Воровского. По информации сочинской полиции, происшествие имело место 18 июля.

По этому факту организована доследственная проверка. По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью женщины и ее ребенка не имеется. Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ход и результаты проверки взяты на контроль руководством регионального главка СКР.

Михаил Волкодав

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