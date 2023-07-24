Ozon предложит работу на складах более 500 осужденным

Маркетплейс Ozon до конца 2023 года предложит работу в своих фулфилмент-центрах в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области более 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания в рамках соцпроекта «Ozon без осуждения». Таким образом компания намерена помочь осужденным с социальной адаптацией и увеличить перспективы их трудоустройства в будущем.

Из пресс-релиза Ozon следует, что участниками проекта могут стать только те, кто осужден впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселениях. «Новые сотрудники займутся сбором заказов для клиентов и обработкой возвращаемых заказов на складах. Проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов»,— уточнили в компании.

Всего до конца текущего года компания планирует принять на работу более 500 осужденных в разных регионах. Однако доля осужденных не превысит 10% от численности сотрудников каждого склада. В сообщении маркетплейса отмечается, что после освобождения из исправительных учреждений участники соцпроекта смогут продолжить работу на складе или пройти отбор на другие вакансии в компании.

Уточняется, что социальный проект «Ozon без осуждения» — продолжение пилотного проекта компании с УФСИН Санкт-Петербурга, запущенного осенью 2022 года. Тогда Ozon трудоустроил в свой региональный фулфилмент-центр несколько десятков осужденных к принудительным работам. Шесть из десяти сотрудников после освобождения от принудительных работ остались сотрудниками складов компании.

Милена Костерева