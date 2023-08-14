Сегодня исполняется 80 лет председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Вячеслав Лебедев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный прокурор РФ Игорь Краснов:

— Уважаемый Вячеслав Михайлович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Более полувека Вы отдали службе в судебной системе. За эти годы Вы снискали глубокое уважение и непререкаемый авторитет среди коллег. Под Вашим руководством отечественное правосудие претерпело важные реформы, повысившие его открытость и гуманизм. Уверен, что Ваш профессионализм и впредь будет способствовать развитию эффективной системы правосудия в России. Желаю Вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо Отечества.

Поздравления передает председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин:

— Дорогой Вячеслав Михайлович! Сердечно поздравляю с юбилеем! Знаю Вас много лет и неизменно восхищаюсь Вами как профессионалом с безупречной репутацией и высочайшим авторитетом, ценю Вас как признанного в стране и мире правоведа, умеющего решать сложные профессиональные задачи, демонстрируя при этом искусное мастерство. Ваша колоссальная целеустремленность, огромный жизненный опыт являются залогом успеха в Вашей значимой работе, служении интересам нашей Родины. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, новых свершений и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»