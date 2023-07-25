Даже если дом далеко

В течение последнего года в России появилось большое количество АЗС под брендом Teboil. Концепция этой международной сети проста и в пересказе звучит так. Автомобилям в дороге нужно качественное топливо, автомобилистам — место, где обеспечен домашний комфорт. Все это вы гарантированно найдете на автозаправочных станциях Teboil.

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Автозаправочные станции под брендом Teboil начали открываться в России в 2022 году. Одна за другой. В самых привлекательных местах, на ключевых трассах. Невероятная скорость распространения новой сети объяснялась тем, что Teboil занял точки другого западного нефтяного бренда, который в том же 2022 году решил уйти из России.

История Teboil началась в 1934 году в Хельсинки с продажи топлива в канистрах: бензин развозили по улицам на ручной тележке. Тогда компания называлась Trustivapaa Bensiini Oy. Современное название бренда возникло в 1966 году. В нем соединились буквы T и B, начальные в Trustivapaa Bensiini, со словом oil, «нефть»

Фото: Teboil

Замена оказалась достойной. Как минимум, об этом говорит выбор топлива. Помимо обычных видов бензина, на новой сети АЗС предлагаются фирменные Teboil 95+ и Teboil 100+. Оба содержат пакеты многофункциональных присадок, которые обеспечивают множество положительных эффектов. Как правило, на полном баке бензина получается проехать существенно больше, чем на обычном топливе с тем же октановым числом, что уже во многом оправдывает небольшую переплату. Но важнее то, что качественные бензины отдаляют перспективу дорогостоящего ремонта двигателя, защищая его и поддерживая чистоту изнутри.

У компании Teboil — серьезный подход: контролируется весь путь топлива, от нефтеперерабатывающего завода до заправочного пистолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1970-х годах у компании Teboil появились собственный танкерный флот и гоночная команда, которая регулярно привозила трофеи, а заодно «обкатывала» новейшие виды масел. В 1979 году Teboil выпускает в продажу полусинтетику, в 1989 году — полностью синтетическое масло

Фото: Teboil В 1970-х годах у компании Teboil появились собственный танкерный флот и гоночная команда, которая регулярно привозила трофеи, а заодно «обкатывала» новейшие виды масел. В 1979 году Teboil выпускает в продажу полусинтетику, в 1989 году — полностью синтетическое масло

Фото: Teboil

Исторический завод по производству смазочных материалов Teboil расположен в городе Хамина на юге Финляндии. Там находится центр исследований и разработки: финны считают, что сложные климатические условия страны требуют особого подхода к разработке продукции. Показательно, что в 70-х годах масла Teboil поставляли в СССР для использования в технике, работавшей в экстремальных условиях Крайнего Севера на добыче полезных ископаемых — нефти, газа, алмазов.

Фото: Teboil

В России широкий спектр продукции — от моторных масел для легкового и грузового транспорта до индустриальных масел — выпускается в старинном русском городе Торжке, на одном из самых современных заводов по созданию смазочных материалов в Европе.

Многоступенчатый контроль Teboil подразумевает привлечение независимых сертифицированных лабораторий, оценивающих топливо в соответствии с международными стандартами и регламентами.

Как в лучших домах

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Бренд Teboil пришел на наш рынок, когда российские автомобилисты уже отлично представляли, как выглядит хорошая АЗС. Яркая стела на въезде. Широкий выбор топлива гарантированно высокого качества. Современные колонки. Персонал, который всегда готов помочь водителям — заправить машину, протереть стекла, долить «омывайки». Любые документы на топливо, продающееся «здесь и сейчас», посетитель получит по первому требованию: все прозрачно, скрывать ничего.

На домашнем финском рынке марка Teboil была в числе первопроходцев. В 1981 году на АЗС сети появляются пункты оплаты пластиковыми картами — серьезная инновация для тех лет, с 1992 года компания предлагает неэтилированный бензин. В Евросоюзе опасный для окружающей среды и здоровья людей этилированный бензин запретили с 2000 года, в России — с 2002-го

Фото: Teboil

Внутри заправочных станций — обязательные комнаты WC и витрины с товарами для вас и вашей машины: от шоколадных батончиков и различных напитков до оригинальных «тебойловских» жидкостей, стеклоочистителей и масел, произведенных в России и импортированных из Финляндии.

Для того чтобы посещение Teboil вошло у автомобилистов в привычку, компания запустила программу лояльности. Стать ее участником просто — достаточно скачать мобильное приложение, и первая же заправка добавит баллов на счету. За покупку масел и других товаров на АЗС Teboil также начисляются баллы. Их потом можно «конвертировать» в топливо. Или потратить в Teboil cafe.

Семейная заправка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Продукцию Teboil можно приобрести как в официальном интернет-магазине shop.teboil.ru, так и на АЗС Teboil, где представлены разнообразные моторные и трансмиссионные масла для легкового и коммерческого транспорта Фото: Teboil Фото: Teboil Фото: Teboil Следующая фотография 1 / 3 Продукцию Teboil можно приобрести как в официальном интернет-магазине shop.teboil.ru, так и на АЗС Teboil, где представлены разнообразные моторные и трансмиссионные масла для легкового и коммерческого транспорта Фото: Teboil Фото: Teboil Фото: Teboil

Если постоять некоторое время у станции Teboil, то можно заметить, что многие машины сворачивают сюда, даже когда необходимости в заправке еще нет. Не останавливаясь у колонки, автомобили едут на парковку. Скорее всего, это завсегдатаи Teboil cafe — фирменного заведения сети.

Поставки нефтепродуктов из СССР в адрес финской компании, сегодня известной под брендом Teboil, начались в 1937 году. После Второй мировой войны стратегическим партнером предприятия становится советское внешнеторговое объединение «Союзнефтеэкспорт»

Фото: Teboil

По подходу — это не придорожное кафе с единожды и навеки распечатанным меню, а скорее гастропаб, владельцы которого хотят каждый день удивлять посетителей чем-то новым. В Teboil cafe каждый найдет для себя что-то по душе и по вкусу. Дети хотят заехать сюда ради какао или бейбичино с пончиком, взрослые ждут встречи с авторским хот-догом или врапбургером.

Если что-то из перечисленных названий вызывает вопросы — есть хороший повод заехать в Teboil cafe: вам не только расскажут, что это, но и покажут, как это готовится. На некоторых станциях даже работают бариста — «специально обученные кофевары», как представили бы их много лет назад. Но и без бариста в летнем кофейном меню вы найдете такие привлекательные позиции, как айс латте, эспрессо-тоник, глясе с шариком сливочного мороженого и бамбл — кофе с апельсиновым соком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самый простой способ найти ближайшую АЗС Teboil — установить фирменное мобильное приложение. Заправки сети работают во Владимире, Курске, Белгороде, Воронеже, Москве, Твери, Смоленске, Туле, Липецке, Калуге, Брянске, Ярославле, Рязани, Тольятти, Санкт-Петербурге, Вологде, Череповце, Новосибирске, Казани, Набережных Челнах, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Краснодаре и других городах

Фото: Teboil Самый простой способ найти ближайшую АЗС Teboil — установить фирменное мобильное приложение. Заправки сети работают во Владимире, Курске, Белгороде, Воронеже, Москве, Твери, Смоленске, Туле, Липецке, Калуге, Брянске, Ярославле, Рязани, Тольятти, Санкт-Петербурге, Вологде, Череповце, Новосибирске, Казани, Набережных Челнах, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Краснодаре и других городах

Фото: Teboil

Адептам здорового питания и такого же образа жизни адресованы отдельные строчки меню. В меню есть специальные утренние позиции: каши, запеканки, сырники — и круглосуточные хиты: фруктовые батончики без сахара, кофе на растительном молоке, витаминизированная вода.

Teboil cafe — место, где пассажиры могут расслабиться, а водители — им расслабляться в дороге нельзя — просто передохнуть. Концепция в духе неофициального слогана Teboil: у нас хорошо, как дома, даже если дом далеко.

Сергей Нестерцев