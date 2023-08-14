«Восемь» пишем, NEXT в уме

Грузовой и легкий коммерческий транспорт — техника, которая, как правило, не обновляется столь же часто, как легковые автомобили. И не только потому, что для фургона или грузовика, например, не столь важен «свежий», модный дизайн кузова.

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Надежность, долговечность, удобство эксплуатации — вот те критерии, которые выходят на первый план. А значит, многомиллионные пробеги, которые проходит такая техника — это не повод придумывать что-то кардинально новое, а скорее материал для тщательного анализа, результатом которого становятся многочисленные усовершенствования модели. Примеров такого не революционного, а эволюционного развития можно привести немало. В том числе и с образцами отечественной техники. Всего через два с лишним года после своего появления на рынке городской среднетоннажный коммерческий автомобиль «Валдай NEXT», который производят на автозаводе в Нижнем Новгороде, претерпел серьезную модернизацию. Модель получила новый современный дизельный двигатель с увеличенным крутящим моментом, почти на четверть увеличилась грузоподъемность автомобиля, а водительская кабина стала еще более комфортной.

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Меньше, да лучше

Главное отличие модификации, получившей название «Валдай 8» — это современный дизельный двигатель серии G 2.5, главные преимущества которого — более высокие мощность и крутящий момент. На моторе применена топливная аппаратура, позволяющая осуществлять впрыск под гораздо большим давлением. Максимальный крутящий момент нового дизеля составляет 420 нМ при 1400-2300 об/мин, в то время как аналогичный показатель у применявшегося прежде двигателя Cummins большего литража составлял лишь 353 нМ при 1500-2800 об/мин. До 149,6 л.с. возросла и мощность. То есть принятое в 2021 году решение газовских конструкторов поставить на грузовик коробку передач с увеличенным запасом по передаваемому крутящему моменту оказалось прозорливым.

Новые показатели мощности и максимального крутящего момента — не просто сухие цифры в технической характеристике, но и новые возможности. К грузоподъемности шасси можно прибавить 840 кг — она теперь составляет 4628 кг. Если раньше, например, эвакуатор на платформе «Валдай NEXT» мог перевозить автомобили массой до 2,6 тонны, то теперь «Валдай 8» способен «принять на борт» транспортное средство весом до 3,5 тонны.

На 15% стала лучше динамика разгона, а расход топлива уменьшился на 5%. Гораздо привлекательнее теперь выглядят и характеристики, касающиеся обслуживания грузовика. Например, за счет использования стального, а не чугунного коленвала увеличен ресурс двигателя. Благодаря наличию гидрокомпенсаторов из ТО исключены трудоемкие работы по регулировке тепловых зазоров клапанов, а это экономия времени и денег.

Машина теперь быстрее прогревается, а в кабине стало тише. Впрочем, про комфорт для водителя надо поговорить отдельно.

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Чувствуйте себя как дома

Когда два года назад появилась модель «Валдай NEXT», комфорт ее кабины признавали лучшим в классе и эксперты, и эксплуатанты. Нарекания вызывал всего один момент — рычаг стояночного тормоза торчал ровно посередине между водительским и пассажирским сиденьями. Такая конструкция делала невозможным отдых водителя в горизонтальном положении. Разрабатывая модификацию «Валдай 8», конструкторы учли это неудобство и сдвинули рычаг к задней стенке кабины. Почему бы не вздремнуть между рейсами или во время ожидания погрузки-разгрузки? Но это не все. Для тех, кто собирается использовать грузовик для перевозок на большие расстояния, теперь появилась возможность заказа модификации с удлиненной кабиной, оборудованной полноценным спальным местом.

Еще одно изменение, тоже связанное с комфортом. Дополнительная теплоизоляция позволила увеличить время поддержания комфортной температуры в кабине при выключенном двигателе более чем в два раза! Измерения, к слову, проводились не теплыми июльскими ночами, а когда за бортом был 15-градусный мороз.

Кабина «Валдая 8» продолжает оставаться самой просторной в классе. А подвеска не утомит водителя — по неровной дороге машина идет плавней, чем ожидаешь от грузовика с кабиной над двигателем, и куда мягче своих иностранных конкурентов. Плюс легкие и информативные органы управления — тоже важные элементы эргономики. Ну и, конечно же, в кабине есть немало самых разных составляющих комфортной работы и отдыха: раскладной столик, полочки, подстаканники, ящик для документов…

А забота о водителе, его бодрости и работоспособности — это в том числе забота о собственном бизнесе, которому не нужны аварии или поломки, причиной которых стал утомившийся за рулем работник.

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Мы все свои

И во всем остальном «Валдай 8» сохранил характеристики, которые за два года уже успели оценить те клиенты, кто остановил свой выбор на грузовиках «Валдай NEXT».

Он маневренный и компактный: радиус разворота короткобазного фургона — всего 6,2 метра, лучший в своём классе. Пробираться по загруженным городским дворам, выруливать в пробках, парковаться у маленьких магазинов или на заставленной транспортом складской территории помогают шесть зеркал переднего, заднего и бокового обзора. Но компактный — не значит маленький: шесть типоразмеров серийных фургонов, которые монтируются на шасси с двумя вариантами монтажной длины рамы, позволяют загружать до 11 стандартных европалет, а полезный объем грузового отсека, если речь идет о промтоварном или изотермическом фургоне, может колебаться от 20 до 29 куб. м.

А вернувшись к главному новшеству городского грузовика «Валдай 8» — его двигателю — надо сказать вот о чем. В отличие от предшественника, импортного дизеля марки Cummins, моторы серии G 2.5 получат российскую «прописку»: глубокая локализация их производства вовсю ведется в Нижнем Новгороде. А это значит, что предприятию не грозят перебои с поставками моторов, а клиентам — сложности с поиском запасных частей. Но и это не все. Основная часть узлов и деталей ходовой части «Валдая 8» унифицирована с другим газовским грузовиком — «Газон NEXT», который разошелся по рынку тиражом в десятки тысяч экземпляров: опыт его обслуживания есть у специалистов любого фирменного сервисного центра. Чье количество, кстати, тоже постоянно растет. А это значит, что эволюционирует не только сам продукт, но и инфраструктура, которая должна обеспечивать его бесперебойную работу. С коммерческим транспортом только так можно добиться успеха.

Александр Папешин