ТАСС: памятный крест репрессированным полякам на Левашовском кладбище отправили на реставрацию

Источник ТАСС в администрации Санкт-Петербурга сообщил, что памятник польским жертвам политических репрессий на Левашовском кладбище отправлен на реставрацию «после нападения вандалов». О пропаже памятника стало известно 22 июля.

Руководитель Центра «Возвращенные имена» историк Анатолий Разумов говорил «Ъ», что направил письмо главе города Александру Беглову и председателю Заксобрания Санкт-Петербурга Александру Бельскому с просьбой объяснить, кто принял решение о демонтаже памятника и где сейчас он находятся, однако ответа не получил.

Польский католический памятник был открыт в 1993 году генконсульством Республики Польша и обществом «Полония». На кресте по-польски и по-русски написано: «Прощаем и простите нас». На стеле: «Памяти поляков—жертв массовых репрессий, расстрелянных в 1937–1938 гг. Соотечественники».

Ежегодно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, городская администрация организует автобусные поездки в Левашово и проводит церемонии возложения венков.

Лусине Баласян