Генералу предъявили деньги на квартиру

Как стало известно “Ъ”, в Дубнинский городской суд Московской области направлено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя гендиректора АО «РТИ Системы» и заместителя гендиректора ПАО «МАК "Вымпел"» генерал-майора Вячеслава Лобузько, курировавшего опытно-конструкторские работы проекта «Центр 2014» — по созданию центра управления обороной государства. Генерал обвиняется в даче взятки бывшему начальнику 5-го отдела управления военных представительств Минобороны РФ Андрею Марчукову в размере 980 тыс. руб. Деньги, которые были выделены якобы в качестве субсидии родственнице военпреда Марчукова на приобретение квартиры, по версии следствия, были благодарностью за то, что военпред закрывал глаза на недостатки при приемке продукции, произведенной в рамках гособоронзаказа. Сам Андрей Марчуков уже осужден за коррупционные преступления.

Первоначально материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя гендиректора АО «РТИ Системы» и ПАО «МАК "Вымпел"» Вячеслава Лобузько, обвиняемого по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) были направлены для рассмотрения по существу в Симоновский райсуд Москвы. Туда они поступили 4 июля, однако уже две недели спустя суд вынес постановление о передаче уголовного дела в Дубнинский городской суд Московской области. Изменение территориальной подсудности, по данным “Ъ”, объясняется тем, что окончание предполагаемого преступления (приобретение квартиры) имело место именно в этом подмосковном городе. Как сообщили источники “Ъ”, о судебном решении изменить территориальную подсудность дела уже уведомлены все заинтересованные стороны. Будут ли прокуратура или защита фигуранта оспаривать постановление Симоновского суда в апелляционной инстанции, пока неясно.

Напомним, что генерал-майор Лобузько, до перехода в оборонку командовавший дивизией СПРН (система предупреждения о ракетном нападении), был задержан сотрудниками военной контрразведки по постановлению следователя военно-следственного управления СКР по РВСН (ракетные войска стратегического назначения) 12 мая этого года. Поводом для задержания стали показания, которые в рамках досудебного соглашения по своему уголовному делу дал в отношении него бывший начальник 5-го отдела управления военных представительств Минобороны РФ полковник Андрей Марчуков. Последний, как рассказывал “Ъ”, обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). 1 июня этого года Московский гарнизонный военный суд приговорил Андрея Марчукова к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в размере 2,94 млн руб. и лишил его звания полковника. Кроме того, суд конфисковал полученную в качестве взятки квартиру и удовлетворил иск Минобороны на 91 027 358 руб.

Как следует из показаний бывшего военпреда Марчукова, возглавлявшего 1607-е (позже 1653-е), а затем 395-е военные представительства Минобороны, которые осуществляли контроль за исполнением госзаказов, размещенных на МАК «Вымпел», а также выпуском продукции, которую выпускало АО «РТИ Системы», генерал-майор Лобузько отблагодарил его за то, что военпред закрывал глаза на недостатки при приемке госзаказов. По материалам дела, господин Лобузько попросил бывшего главу оборонного Дубненского машиностроительного завода Сергея Дацко фиктивно оформить родственницу военпреда на его предприятие и как сотруднице выделить субсидию в размере 980 тыс. руб. на приобретение жилья. В итоге эта сумма, по версии следствия, досталась полковнику Марчукову, который приобрел квартиру.

Отметим, что, сотрудничая со следствием, господин Марчуков дал следователям ВСУ СКР по РВСН показания о хищениях бюджетных средств, совершенных при строительстве «Центра 2014», на которое было выделено свыше 40 млрд руб. В частности, бывший полковник признал вину в инкриминируемом ему хищении госсредств в размере более 92 млн руб. «в составе организованной группы из числа руководителей и специалистов ОАО "РТИ" КРТИС и работников структурных подразделений МО РФ». Расследование данного эпизода, по данным источников “Ъ”, еще не завершено, фигурирует ли в нем господин Лобузько, пока неизвестно.

Юрий Сенаторов