СПЧ добился временного убежища для нарушившей закон гражданки Узбекистана с младенцем

После вмешательства Совета по правам человека (СПЧ) 26-летняя гражданка Узбекистана с новорожденным сыном получит в России временное убежище по гуманным основаниям.

20 июля историю приехавшей в Россию из Узбекистана на заработки этнически русской женщины рассказала президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. После этого глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к прокурору Тверской области Сергею Лежникову с просьбой содействовать отсрочке выдворения женщины и ее ребенка из России.

Госпожа Альшанская сообщила, что в спецприемнике в Твери находится женщина с новорожденным младенцем, которую в течение 10 дней выдворят из России.

Находясь в РФ, женщина забеременела и просрочила необходимый выезд. «Мы, получив сигнал, устроили ее в приют в Твери. Но в итоге о ее ситуации узнала миграционная служба»,— рассказала президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Суд в июне обязал ее выехать, однако находясь на последнем месяце беременности, женщина не решилась этого сделать. «И буквально прямо с роддома ее повезли на следующий суд и назначили штраф и повторное выдворение, забрав ее с младенцем, новорожденным, в спецприемник»,— сообщила Елена Альшанская.

«После обращения председателя СПЧ и членов Совета в МВД принято решение о том, что 26-летняя гражданка Узбекистана (этнически русская) со своим новорожденным ребенком получит временное убежище по гуманным основаниям»,— сообщили в СПЧ.

Мария Федотова