Папа римский Франциск хочет встретиться с патриархом Кириллом в Москве в аэропорту

Папа римский Франциск предложил встретиться с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, где приземлится самолет понтифика на дозаправку по пути в Монголию. Об этом сообщил глава всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на беседу с папой римским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

«Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку»,— рассказал Леонид Севастьянов (цитата по ТАСС).

Первая встреча патриарха Кирилла и папы римского прошла в 2016 году в аэропорту Гаваны. Поэтому, по словам главы союза староверов, было предложено провести аналогичную встречу в аэропорту Москвы. Он назвал аэропорт нейтральной, транзитной зоной, поэтому у противников визита папы в Россию не возникло бы вопросов. Папа римский посетит Монголию с 31 августа по 4 сентября.

«Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября»,— сообщил Леонид Севастьянов.

В конце июня в Даниловом монастыре посланник папы римского Франциска по урегулированию российско-украинского военного конфликта кардинал Маттео Дзуппи встретился с патриархом Кириллом. Они обсудили гуманитарные инициативы.

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Анастасия Ларина