«Уральские авиалинии» стали спонсором ФК «Урал»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала спонсором футбольного клуба «Урал». Соглашение о сотрудничестве стороны подписали на стадионе «Екатеринбург Арена» перед началом матча «Урала» с ЦСКА. Подписи под документом поставили президент ФК «Урал» Григорий Иванов и президент авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

«Это реальные финансовые вложения. Цифры не конкретные. В этом году так, в следующем году может быть больше потребностей. Кроме того мы оказываем клубу услуги по авиационным перевозкам»,— пояснил господин Скуратов. Он не исключил, что один из самолетов авиакомпании будет окрашен в фирменные цвета клуба.

Основными спонсорами ФК «Урал» являются ТМК и правительство Свердловской области. Клуб поддерживают «Сима-ленд», «Евраз», Малышева, 73», «СКБ Контур» и другие компании Свердловской области.

Елена Медведева

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