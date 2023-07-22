Конституционный суд Мали утвердил итоги референдума по новой конституции

Конституционный суд Мали утвердил результаты референдума по проекту новой конституции. Ее поддержали 96,91% участников голосования, против высказались 3,09%. Явка на референдуме составила 38%, сообщает ТАСС.

Референдум проходил 18 июня. В новую конституцию Мали включили 195 статей. Документ, в частности, расширяет полномочия президента. Тот может назначать главу правительства и министров, а также прекращать их полномочия, распускать парламент и инициировать законотворчество. Один политик может занимать пост не более двух пятилетних сроков. Кроме того, создаются: вторая палата парламента — Сенат и Счетная палата.

Несколько политических партий требовали отмены результатов референдума, ссылаясь на то, что голосование провели не на всей территории страны. Их иски сочли необоснованными.

Лаура Кеффер