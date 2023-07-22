Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Конституционный суд Мали утвердил итоги референдума по новой конституции

Конституционный суд Мали утвердил результаты референдума по проекту новой конституции. Ее поддержали 96,91% участников голосования, против высказались 3,09%. Явка на референдуме составила 38%, сообщает ТАСС.

Референдум проходил 18 июня. В новую конституцию Мали включили 195 статей. Документ, в частности, расширяет полномочия президента. Тот может назначать главу правительства и министров, а также прекращать их полномочия, распускать парламент и инициировать законотворчество. Один политик может занимать пост не более двух пятилетних сроков. Кроме того, создаются: вторая палата парламента — Сенат и Счетная палата.

Несколько политических партий требовали отмены результатов референдума, ссылаясь на то, что голосование провели не на всей территории страны. Их иски сочли необоснованными.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...