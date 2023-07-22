Посла России вызвали в МИД Польши из-за слов Путина

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши, сообщил замглавы ведомства Павел Яблоньский. Причиной стало вчерашнее заявление Владимира Путина о том, что Польша получила «значительные земли на западе, земли Германии» благодаря решению СССР и Иосифа Сталина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Андреев (в центре), май 2023

Фото: РИА Новости Сергей Андреев (в центре), май 2023

Фото: РИА Новости

«Я четко изложил послу нашу позицию»,— сказал господин Яблоньский, не приведя подробностей (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Андреев сказал, что польский МИД «получил надлежащий отпор», а также разъяснения по поводу того, как Россия видит «и историю ХХ века, и поведение польских властей сейчас» в связи с военными действиями на Украине.

«Мы зафиксировали полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. И добавить тут нечего», — сказал ТАСС посол, уточнив, что ноту ему не вручали, «ограничившись устными выражениями неудовольствия».

Владимир Путин вчера, 21 июля, на совещании Совбеза назвал западные территории нынешней Польши «подарком Иосифа Сталина полякам». По мнению президента РФ, польские власти «рассчитывают под натовским зонтиком сформировать коалицию, вмешаться в военный конфликт на Украине и оторвать кусок пожирнее», то есть «получить часть земель в Белоруссии».

О выступлении Владимира Путина — в материале «Ъ» «Угроза России все Польше и Польше».

Лаура Кеффер