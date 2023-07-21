Путин на совещании Совбеза высказался о роли Польши в украинском конфликте

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что никаких реальных результатов у контрнаступления ВСУ нет, в связи с чем Польша рассматривает возможность размещения своего воинского контингента на западе Украины.

«Западные кураторы Киева явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления. Мобилизационный ресурс Украины истощается. Запасы западного оружия истощены, технологические возможности не позволяют их быстро пополнить. Есть информация, что польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для последующей оккупации Украины»,— отметил глава государства. В ходе совещания Совбеза Владимир Путин поручил главе Службы внешней разведки (СВР) Нарышкину отслеживать «планы Польши в отношении Украины».

Также Владимир Путин назвал западные территории нынешней Польши «подарком Иосифа Сталина полякам» и заявил, что польские лидеры «рассчитывают под натовским зонтиком сформировать коалицию, вмешаться в военный конфликт на Украине и оторвать кусок пожирнее», то есть «получить часть земель в Белоруссии». По его словам, Россия готова защитить белорусскую территорию в случае развязывания агрессии в отношении Минска со стороны Польши.

В России после начала военной операции не раз говорили о планах Польши «захватить» Украину. В мае прошлого года секретарь Совбеза Николай Патрушев говорил, что Польша перешла к захвату земель на западе Украины. Директор СВР России Сергей Нарышкин в июле 2022 года заявлял, что Польша будет использовать пропаганду, чтобы скрыть свою экспансию на Украине.

Александр Кислов