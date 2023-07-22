В Хабаровском крае арестован мужчина, выбросивший чужого ребенка из окна

Суд в Комсомольске-на-Амуре заключил под стражу мужчину, выбросившего малолетнего ребенка из окна. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), сообщает пресс-служба следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел 20 июля. Жительница Комсомольска-на-Амуре наняла для малолетней дочери няню, та вместе с девочкой пошла в гости к соседу, мужчина и женщина вдвоем распивали спиртные напитки. Ребенок заплакал, и находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина выбросил его с балкона третьего этажа. Девочка госпитализирована, подробности о ее состоянии не приводятся.