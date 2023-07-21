Клык пионеров

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» показывает второй сезон сериала «Пищеблок». Теперь он уже совсем вольно трактует одноименный роман Алексея Иванова о пионерах-вампирах. Впечатлениями от первых серий делится Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Пищеблок»

Фото: КиноПоиск HD Кадр из сериала «Пищеблок»

Фото: КиноПоиск HD

Первый сезон «Пищеблока», выходивший на «Кинопоиске» в 2021 году, вполне добросовестно следовал первоисточнику. Действие его разворачивалось летом олимпийского 1980 года в расположенном где-то под Куйбышевым пионерлагере «Буревестник», вход в который осеняла гипсовая статуя горнистки. Во время богатой на мистические события смены пионер Валерка Логунов (Петр Натаров) и вожатый Игорь Корзухин (Даниил Вершинин) совершили неприятное открытие: оказалось, что вампиры существуют на самом деле, более того, они без всяких проблем сумели вписаться в советскую систему. Во-первых, красный цвет флагов, пионерских галстуков и значков служит им оберегом, поэтому они могут не бояться чеснока и солнечного света, а во-вторых, испив кровушки, мальчики и девочки превращаются в образцовых советских школьников, без рассуждений следующих правилам и слушающихся взрослых. Правда, после «инициации» в пионерлагере они умирают в течение года, что и произошло со старшим братом Валерки, побывавшим в «Буревестнике» до него. Живым и бессмертным остается только верховный вампир — стратилат, как раз и обращающий юных пионеров в кровопийц. В финале сезона Валерке и Игорю все-таки удалось его одолеть и снять заклятие с новообращенных вампиров, которые забыли все, что с ними произошло. Но только ценой страшной жертвы: Валерке пришлось стать стратилатом самому.

Мастеровитый, хотя и не относящийся к числу его лучших произведений роман Иванова представлял собой крепкий коктейль из советского детского фольклора (всех этих страшилок про черную руку и красную простыню), тщательно разработанного сеттинга со всеми приметами позднего застоя, когда вся партийно-комсомольско-пионерская идеология уже окончательно выродилась в набор бессмысленных ритуалов, и не столько ностальгии по тому времени, сколько пародии на нее. Из сериала, снятого режиссером-хоррормейкером Святославом Подгаевским по сценарию Александра Талала, последняя составляющая исчезла почти полностью, зато добавилась изрядная доля эротики. Оба главных героя нашли в «Буревестнике» свою любовь, но если Валерке достались только невинные детские поцелуи с ровесницей Анастасийкой (Мария Абрамова), то Игорю — ночные заплывы в речке с обнаженной пионервожатой Вероникой (Ангелина Стречина) и секс под луной с ней же.

Событий, описанных в романе, хватило на один сезон. Сценарий второго представляет уже полностью оригинальную историю, написанную Сергеем Калужановым, но получившую одобрение Иванова.

Режиссер тоже поменялся: теперь это Эдуард Бордуков, до того снимавший в основном спортивные драмы (возможно, поэтому в первом эпизоде все много бегают, прыгают и бьют кого-то по морде ногой с разворота).

После судьбоносной смены в «Буревестнике» прошло три года, а местом действия теперь служит сам город Куйбышев, хотя в дальнейшем авторы обещают и другие локации. Подросший Валерка стал старостой 9-го «Б» класса, и его нежная дружба с Анастасийкой крепка по-прежнему. А вот Игорь потерял свою Веронику, все-таки вышедшую замуж за противного комсомольского деятеля Плоткина (Денис Парамонов), еще выше продвинувшегося по партийной карьерной лестнице. Мы также знакомимся с новыми персонажами: злобной директрисой школы Мартыновой (Равшана Куркова), второгодником Алешиным (Семен Козлов) и новенькой одноклассницей Валерки и Анастасийки Ритой Шаровой (Ксения Трейстер).

Это явно не школьница из обычных: она классно дерется и при этом не говорит, где так научилась, а главное, быстро выясняет главный секрет Логунова, оказавшись рядом во время секретного «кормления», которое каждое полнолуние они устраивают вместе с Корзухиным. Ведь стратилат должен регулярно «питаться», чтобы не умереть, но Валерка не хочет никого кусать и превращать в вампира, поэтому Игорь сцеживает ему свою кровь. Кроме того, Рита обещает стать вольной или невольной соперницей Анастасийки за Валерино сердце: влюбленные ссорятся из-за нее в первой же серии.

Но самое интересное, что обещает этот эпизод,— появление еще каких-то страшных сверхъестественных сущностей, с которыми придется столкнуться героям.

Если первый сезон был этаким нашим «Оно», то второй, похоже, превращается в наши «Сумерки» с любовными перипетиями и борьбой вампирских кланов или монстров разного происхождения (может, тут еще и оборотни водятся, чем черт не шутит).

Фоном же для них, если верить обещаниям создателей, послужит продолжающееся гниение советского строя и приближение радикальной смены эпох. Удастся ли им заинтересовать всем этим зрителей или их ждет судьба шоураннеров «Игры престолов», оставшихся без текстов Дж. Р. Р. Мартина, судить пока сложно, но месяц уже вышел из тумана и залил улицы Куйбышева потусторонним светом.