На всем протяжении сухопутного маршрута в Крым через новые регионы водителям и пассажирам доступна современная функциональная платежная инфраструктура ПСБ. Сегодня для граждан, направляющихся на автомобилях в Крым и обратно, на пути следования работает более 2,5 тыс. платежных терминалов и свыше 130 банкоматов ПСБ. Водители и пассажиры могут пользоваться для безналичной оплаты любыми картами российских банков, а также расплачиваться со смартфона через Систему быстрых платежей по QR-коду. Банк осуществляет комплексное обслуживание жителей и бизнеса новых регионов, предоставляя широкий спектр финансовых услуг, в том числе социально значимые банковские сервисы.

Mitsubishi вместе с Toyota и космическим агентством Японии создадут пилотируемый луноход. Проект, получивший название «Лунный крейсер», находится на стадии разработки уже несколько лет. Он предполагает создание шестиколесного аппарата с солнечными батареями, предназначенного для передвижения по поверхности спутника и изучения его поверхности. Mitsubishi разработает комфортную кабину пилота ровера. Ожидается, что миссия отправится на Луну к 2029 году.

Подписка YouTube подорожала на $2, до $13,99 в месяц. Причины роста цен площадка не объяснила. YouTube Premium позволяет смотреть видео без рекламы и в фоновом режиме, а также скачивать ролики на устройство. Российские пользователи лишились доступа к этой опции прошлой весной.