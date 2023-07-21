Суд над судьей Кондрат не затянулся

Почти максимальный срок — 11 с половиной лет — запросила прокуратура для бывшей судьи арбитражного суда Елены Кондрат, обвиняемой СКР в посредничестве при передаче взятки. Гособвинение также требует, чтобы с бывшей служительницы Фемиды взыскали штраф в размере 253 млн руб. Адвокаты настаивают на ее полном оправдании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Кондрат в суде

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Елена Кондрат в суде

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Московский городской суд рассматривал уголовное дело бывшей судьи Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1), всего одиннадцать дней. Однако за это короткое время суд успел заслушать обвинение, доказательства сторон, допросить свидетелей и перейти к прениям. Послушать гособвинителей, выступавших первыми, пришел, в частности, муж подсудимой — бывший заместитель генпрокурора Иван Кондрат.

Обвинение посчитало вину Елены Кондрат полностью доказанной и попросило суд приговорить ее к 11 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Это всего на полгода меньше максимального наказания по статье, инкриминируемой подсудимой.

Кроме того, обвинение считает необходимым назначить Елене Кондрат огромный штраф в размере 65-кратной суммы взятки — 253,3 млн руб.— и лишить ее права занимать должности в судебных и правоохранительных органах на шесть лет после отбытия срока.

Причем, как следовало из выступления гособвинителей, большую часть штрафа возможно выплатить за счет имущества бывшей судьи, арестованного во время расследования. Защита подсудимой ожидаемо не согласилась с мнением обвинения, попросив суд полностью оправдать свою клиентку.

Как ранее сообщал «Ъ», уголовное дело в отношении действующего на тот момент судьи арбитражного суда города Москвы Елены Кондрат председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил в ноябре 2021 года, получив на это согласие судейского сообщества. В деле всего один эпизод, и он относится к 2020 году.

Как следует из материалов расследования, летом 2020 года судья Кондрат в силу занимаемой должности узнала, что ее коллега Елена Махалкина рассматривает дело о банкротстве компании «Управление снабжения транспортного строительства». В рамках процесса госпожа Махалкина намеревалась привлечь к субсидиарной ответственности ряд юридических и физических лиц. 1 сентября во время обеда с госпожой Махалкиной в ресторане «Ласточка» на Лужнецкой набережной судья Кондрат предложила коллеге взятку в размере $50 тыс.

Деньги, как следует из материалов дела, предлагались за исключение из списка субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц.

Во время телефонных переговоров и личных встреч Елена Кондрат, отмечается в деле, убеждала госпожу Махалкину принять требуемое от нее решение. Чуть позже Елена Кондрат передала своей приятельнице номер журнала «Арбитражная практика для юристов», в который был вложен список лиц, подлежащих исключению.

12 октября 2020 года госпожа Махалкина написала заявление в ФСБ, и все дальнейшие переговоры женщин проходили уже под контролем оперативников. 18 октября чекисты зафиксировали передачу денег, они находились в картонной коробке из-под обуви Chanel.

Стоит отметить, что судья Елена Махалкина, являющаяся главным свидетелем обвинения по делу о взятке, признана потерпевшей по делу сына Елены Кондрат — Николая Кондрата. Молодой человек, как уверено следствие, готовил убийство судьи, после того как госпожа Махалкина дала показания против его матери. Дело Кондрата-младшего слушается сейчас в Мособлсуде, а госпожа Махалкина уже выступила в нем.

Владислав Трифонов