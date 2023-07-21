В Петербурге отложили пилотный проект по установке газетных киосков

Власти Санкт-Петербурга отложили запуск пилотного проекта по установке городских павильонов с печатной продукцией, который был запланирован на лето 2023 года, сообщает «Фонтанка».

По данным интернет-газеты, реализации проекта помешали сразу несколько факторов, среди которых и внешний вид павильонов, поставленных ФСИН, и предложенный Смольным порядок распределения мест торговли, который не устраивает издателей прессы, и поиск властями нового оператора, который будет заключать договоры с торговыми точками.

Проект, который был запланирован на лето этого года, предусматривает реформу нестационарной торговли. Согласно идее, вместо сдачи бизнесу участков под торговлю в аренду городские власти будут предоставлять уже подключенные к инженерным сетям торговые павильоны. Первые 300 объектов предполагалось отдать под торговлю печатной прессой.

Одной из главных преград для реализации проекта стали разногласия предпринимателей и властей. Представители бизнеса — а именно ассоциация издателей и распространителей «Балтийская пресса» — попросили правительство ужесточить критерии отбора торговцев печатной продукцией, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда в газетных киосках торгуют всем, чем угодно, кроме газет и журналов.

Соответствующее письмо было направлено в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Другая причина торможения проекта — смена оператора, который будет заключать договоры с торговцами. Ранее предполагалось, что за это будет отвечать Центр развития и поддержки предпринимательства, подведомственный комитету по промышленности. Однако, как узнало издание от вице-губернатора Кирилла Полякова, позднее было принято решение сменить оператора на Центр контроля качества, также подведомственный комитету по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ). Предполагается, что первые 10 мест разыграют до конца года.

Третьим фактором, затормозившим проект, стал внешний вид павильонов, поставленных ФСИН. Перед закупкой очередной партии в 80 павильонов КППИТ обратился в комитет по градостроительству и архитектуре, где внешний вид киосков раскритиковали. По данным «Фонтанки», чиновникам не понравился цвет ларьков, его рекомендовали изменить с зеленого на серый. Кроме того, в комитете предложили увеличить размер окон, а также отказаться от ролл-ставен и остеклить павильоны особо прочным материалом.

Как сообщал в ноябре 2022 года «Ъ-СПб», власти Петербурга заказали у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 300 киосков, которые планируется сдать бизнесу для торговли печатной продукцией. Стоимость закупки составит 535 млн рублей.

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