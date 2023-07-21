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Коммерсантъ FM
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Гроссмейстер Непомнящий заявил о нежелании выступать за российскую сборную

Гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью изданию «Чемпионат.com» сообщил, что не собирается менять спортивное гражданство. При этом он отметил, что при нынешних отношениях с Федерацией шахмат России выступать за сборную «не очень хочет».

Фото: Vladislav Vodnev / Reuters

Фото: Vladislav Vodnev / Reuters

«Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией»,— заявил Непомнящий. Смену региона на Азию он на 80% счел пиар-ходом.

Министр спорта Олег Матыцин, выступая 19 июля на заседании Госдумы, заявил, что российские спортсмены, которые решают выступать за другую страну, теряют очень много социальных гарантий помимо материальных.

На пресс-конференции в Астане 8 апреля Непомнящий, говоря о своем шахматном стиле, сказал, что «в неудачные дни играет как обезьяна». «Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой»,— сказал через десять дней глава ФШР Андрей Филатов.

О переходе ФШР в Азию читайте в публикации «Ъ» «Переход конем».

Мария Федотова

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