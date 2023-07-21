Набиуллина не увидела предпосылок для снятия валютных ограничений

Банк России еще не принял решение по валютным ограничениям, которые действуют до 9 сентября, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако, по ее словам, предпосылок для их снятия нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Ограничения действуют до 9 сентября, мы еще решение не приняли, но на настоящий момент можно сказать, что предпосылок для снятия этих ограничений нет»,— ответила госпожа Набиуллина на вопрос, продлит ли Банк России ограничения на снятие наличной валюты (цитата по агентству «Прайм»).

Ограничения связаны с тем, что действуют санкции в отношении ввоза наличной иностранной валюты российскими банками на территории РФ, отметила глава ЦБ.

В марте 2022 года Евросоюз и США запретили ввоз в Россию банкнот евро и долларовых банкнот. Банк России на фоне этого ввел жесткое регулирование валютного рынка, в том числе лимит на снятие евро и долларов 9 марта 2022 года.

В марте 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты были продлены еще на полгода, до 9 сентября 2023 года. Банки могут продавать гражданам доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года, на продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

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Мария Федотова