Norsk Hydro требует от LME остановить торговлю и хранение российского алюминия

Норвежская компания Norsk Hydro попросила LME пересмотреть свое решение не запрещать продажу российского алюминия со своих складов, сообщает Reuters со ссылкой на письмо норвежского производителя этого металла. В Norsk Hydro также поинтересовались, консультировалась ли LME с Британским управлением по финансовому регулированию (FCA) относительно рисков, связанных с наличием российского металла на складах и торговли им через систему биржи.

По данным компании, на российский алюминий приходилось до 80% всех складских запасов этого металла на бирже против 68% в мае, 41% в январе и менее чем 18% в прошлом октябре. По мнению Norsk Hydro, решение не запрещать хранение российского алюминия на своих складах угрожает базовому статусу контрактов LME на металл: некоторые аналитики оценивают дисконт для российского алюминия в $100−300 за тонну.

Главный финансовый директор компании Пол Килдемо считает, что доминирование российского алюминия в системе является серьезной проблемой, поскольку цены LME являются эталонными при заключении контрактов между производителями, потребителями и трейдерами. «Существует риск того, что еще больше российского алюминия будет поступать на LME, что будет оказывать все большее давление на эталонную цену… Существует очевидный риск того, что рынок, поддерживаемый LME, становится все более и более неуравновешенным»,— цитирует его Reuters.

Международных санкций, запрещающих торговлю российским алюминием, нет. А руководство LME еще в прошлом году решило не запрещать операции с алюминием российского происхождения. Отвечая на письмо Norsk Hydro, LME указала на то, что продолжает отслеживать ситуацию с санкциями вокруг российских металлов. «Мы отмечаем, что все металлы российского происхождения по-прежнему потребляются широкой частью рынка, и мы будем сохранять бдительность в этом вопросе»,— цитирует Reuters ответ LME.

Накануне сообщалось, что запасы первичного алюминия на LME с начала года существенно выросли: в 2,3 раза, до 218 тыс. тонн. Однако запасы алюминиевых сплавов снизились в два раза, до 200 тонн.

Подробнее о ситуации с российскими металлами на LME — в материале «Российская медь уходит со складов».

Кирилл Сарханянц