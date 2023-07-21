Вратаря ПСЖ и сборной Италии Доннаруму избили и ограбили в собственном доме

Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал жертвой ограбления в собственном доме в Париже, передают французские издания Actu17 и RMC Sport.

Журналисты отмечают, что инцидент произошел в ночь на 21 июля во французской столице. По предварительным данным, злоумышленники ворвались в дом вратаря, после чего связали и избили Доннарумму и его девушку. После этого грабители скрылись с различными ценностями на общую сумму €500 тыс.

К поиску преступников подключены силы отдела по борьбе с бандитизмом полиции Парижа. Самого Джанлуиджи Доннарумму, по предварительной информации, доставили в одну из больниц французской столицы в шоковом состоянии.

Джанлуиджи Доннарума является чемпионом Европы по футболу 2020 года, этот титул он завоевал в составе национальной сборной Италии. В 2015-2021 годах голкипер выступал за итальянский футбольный клуб «Милан», после чего перешел в «Пари Сен-Жермен».

Александр Кислов