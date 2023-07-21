В КБР расследуют дело о поджоге Коранов в мечети

В Кабардино-Балкарии в управлении СК России по республике возбудили уголовное дело в отношении жителя селения Чегем-2 Алана Борсова. Ему вменяется умышленное причинение вреда имуществу путем поджога (ст. 167 УК РФ).

В ночь на 2 июля мужчина зашел в здание мечети и устроил костер из книг, который был оперативно потушен. В общей сложности от огня пострадало полтора десятка томов Корана. Все происходящее фиксировала видеокамера, установленная в молитвенном помещении. Впоследствии 32-летний поджигатель объяснил свои действия «голосами в голове».

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) КБР и в районной администрации по факту пожара заявили, что никакой религиозной подоплеки в поджоге не было, а виновник происшествия был в неадекватном состоянии. В ДУМ также уточнили, что совершивший противоправные действия мужчина задержан, причем, по данным ДУМ, «предположительно он является психически неуравновешенным человеком», а в момент совершения преступления находился в алкогольном опьянении, которое усугубило его состояние.

В настоящий момент мужчина помещен под домашний арест. Следствие назначило ему проведение психолого-психиатрической экспертизы, которая должна установить его вменяемость на момент поджога священных книг в мечети.

Александра Ларинцева, Пятигорск