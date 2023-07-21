Суд продлил домашний арест блогера Блиновской до 26 октября

Пресненский райсуд Москвы на три месяца продлил срок домашнего ареста блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов. Наложенные на госпожу Блиновскую ограничения будут действовать до 26 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Блиновская

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Елена Блиновская

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста на срок три месяца, до 26 октября»,— говорится в решении суда (цитата по «РИА Новости»).

Адвокат Блиновской после судебного заседания сообщила, что ее подзащитная активно погашает задолженность перед ФНС, по ее данным, блогер уже выплатила 50 млн руб. налоговому органу.

Блогера и создателя «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали в апреле при попытке пересечь границу России. Суд отправил ее под домашний арест. В мае ее апелляцию отклонили. В том же месяце ее мужу Алексею Блиновскому предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств). 18 июля Пресненский суд Москвы арестовал 50 банковских счетов и коллекционные золотые монеты Елены Блиновской и ее супруга. Также были арестованы около 100 млн руб. в различной валюте и 21 объект недвижимости.

Подробнее об уголовном деле блогера читайте в материале «Ъ FM» «Елену Блиновскую "отписали" от активов».

Александр Кислов