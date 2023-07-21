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Коммерсантъ FM
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В Иркутской области в районе реки Лена пропала семейная пара с внуком

Прокуратура Киренского района Иркутской области сообщила об исчезновении 55-летнего мужчины, 46-летней женщины и их 5-летнего внука в области реки Лена. По данным прокуратуры, семейная пара с мальчиком отправились на рыбалку на моторной лодке 15 июля и не вернулись домой. Поиски продолжаются четвертый день, найдена затопленная лодка с личными вещами пропавших.

Сообщается, что следователи СК начали проверку по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным Telegram-канала Mash, заявление об исчезновении подала глава поселка Юбилейный Оксана Сенина. В сообщении канала уточняется, что к поиску пропавших привлечены волонтеры, они и нашли затопленную лодку со спасательными жилетами, личными вещами и снастями в районе устья реки Куты (левый приток Лены).

Полина Мотызлевская

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