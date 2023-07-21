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Коммерсантъ FM
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В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил чужого ребенка из окна

В Комсомольске-на-Амуре завели уголовное дело на мужчину, который пьяным выбросил маленькую девочку из окна. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По версии следствия, мать девочки наняла для нее няню. Вечером 20 июля она вместе с ребенком отправилась к соседу на третьем этаже, где они начали пить алкоголь. Когда девочка заплакала, пьяный мужчина сбросил ее с балкона третьего этажа на землю. Девочка выжила, ее доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд решает вопрос о заключении мужчины под арест.

Кроме того, следствие проведет проверку действий матери и няни по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ), а также меры уполномоченных должностных лиц органов по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

Анастасия Ларина

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