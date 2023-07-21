В ТРК «Семья» возобновит работу магазин Puma

В ближайшее время магазин спортивной одежды и обуви Puma возобновит работу в ТРК «Семья», сообщили в администрации торгового центра. Ранее отдел находился на втором этаже первой очереди здания. Владельцы магазина, несмотря на приостановку работы в 2022 году, сохранили действующий договор аренды. Отметим, что в России бывшие магазины Puma возобновляют работу под брендом Amazing Red. О сроках открытия и возможном ребрендинге сети в ТРК «Семья» обещают рассказать позже.

Другой магазин спортивных товаров — Sportalm — обновляет концепцию. Отдел расширит ассортимент за счет мультибрендового подхода. Магазин находится на третьем этаже первой очереди ТРК. Sportalm — это австрийский бренд одежды для спорта.

Об уходе Puma из России стало известно в начале марта 2022 года на фоне СВО. Тогда в компании сообщили о закрытии своих магазинов и приостановке действия договора с Российской федерацией баскетбола.