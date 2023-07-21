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Коммерсантъ FM
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Санитарке санатория, где ребенок утонул в баке с дезинфицирующим раствором, предъявили обвинение

Санитарке детского туберкулезного санатория в Кемеровской области предъявлено обвинение о причинении смерти по неосторожности. Женщина не сопроводила двухлетнюю девочку в туалет. В результате тело ребенка нашли в баке с дезинфицирующим раствором.

Как сообщили в управлении Следственного комитета России по Кузбассу, в мае 45-летняя санитарка не сопроводила двухлетнюю пациентку в туалет, как этого требовали должностной инструкции. При этом женщина знала, что в туалете находится большой бак с дезинфицирующим раствором. Спустя некоторое время девочку нашли в этом баке мертвой.

Санитарке предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу.

Анастасия Ларина

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