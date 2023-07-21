Из свежей почты

Данил Стрижак, 6 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 149 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополь» соберут 22 тыс. руб.

Сын родился раньше срока, месяц провел в реанимации. Даню выписали под наблюдение педиатра и невролога. В год ему поставили диагноз ДЦП. Мы лечились, ходили на массаж, и хотя сын стал лучше держать голову, двигаться, может стоять в вертикализаторе, реабилитации за госсчет недостаточно. Данила готовы взять на лечение в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва), но мне, матери-одиночке, нечем его оплатить. Пожалуйста, помогите! Наталья Стрижак, Ставропольский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мы скорректируем тонус мышц, поработаем над увеличением двигательной активности Данила, координацией движений, мелкой моторикой и речью».

Тимоша Смирнов, 9 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 153 320 руб.

Внимание! Цена лечения 202 320 руб. ООО «Вайнстайл» внесло 15 458 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка — 14 542 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 19 тыс. руб.

Сынок родился малюсеньким. Выходили, выписали домой. Голова Тимоши всегда казалась мне слишком большой. У сына еще внутриутробно срослись швы между черепными костями, и нужна срочная операция. Прооперировали, голова стала более округлой. Чтобы кости черепа росли правильно, их должен направлять ортез в виде шлема. Изготовление шлемов не входит в госквоту, а у нас нет денег на оплату лечения. Муж рабочий на заводе, квартиру снимаем. Помогите! Лолита Смирнова, Нижегородская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «После операции Тимоше требуется ношение шлемов-ортезов. В течение года по мере роста черепа мы изготовим два-три таких шлема. Голова мальчика приобретет правильную форму».

Богдан Мохов, 3 года, врожденная деформация обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 149 856 руб.

Внимание! Цена лечения 262 856 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 90 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 23 тыс. руб.

Когда Богдану было восемь месяцев, я заметила, что его стопы заваливаются внутрь. Ортопед сказал: это возрастное. Мы занимались ЛФК дома, купили обувь, поддерживающую стопы в правильном положении, но стопы все равно заваливаются, ходит сын неуверенно. Я нашла информацию о детском ортопеде Максиме Вавилове, и мы приехали к нему на консультацию. Богдану поможет только операция, но она платная. Денег у меня нет, я в отпуске по уходу за младшенькой. Живем в однушке — я, двое детей и мама-пенсионерка. Мы не справимся без вас! Александра Шигарева, Костромская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Богдану планируется оперативное лечение обеих стоп: установка имплантов, рассечение пяточных сухожилий. Это исправит деформацию и походку».

Коля Балаев, 9 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подбор и активация родственного донора. 141 912 руб.

Внимание! Цена подбора и активации донора 325 912 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 160 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 24 тыс. руб.

Коле было шесть лет, когда у него пошла носом кровь, поднялась температура, появились непонятные синяки. Положили в больницу, обследовали — оказалось, рак крови! Химиотерапия длилась два года, рак отступил. Но спустя полгода сыну стало хуже… Одной химией лейкоз не одолеть, нужна пересадка костного мозга. Врачи планируют взять родственного донора. Мы с мужем и младший брат Коли должны пройти генетическое типирование. Государством подбор и активация родственного донора не оплачиваются. Спасите! Ольга Балаева, Мордовия

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Коле по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга. Мы проведем ее от родственного донора. Его подбором и активацией занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

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