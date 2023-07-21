17,5 процента составляет ставка ЦБ Турции после вчерашнего заседания совета директоров регулятора. Ставка была повышена на 2,5 процентного пункта, аналитики ожидали большего повышения — инфляция в стране по итогам июня в годовом выражении замедлилась лишь до 38,2% с 39,6%. Напомним, 22 июня регулятор впервые с конца 2021 года объявил о начале ужесточения денежно-кредитной политики и повысил ставку на 6,5 процентного пункта, до 15%, отметив, что готов бороться с инфляцией в Турции и дальше. Более мягкое, чем ожидалось (и чем того требует «традиционный» подход к монетарной политике), ужесточение не остановило ослабление нацвалюты страны — лиры, хотя и замедлило этот процесс.

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