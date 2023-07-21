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Коммерсантъ FM
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Кузнец заморил жильцов вместо тараканов

В суд передано дело о подрыве пятиэтажки в Подмосковье

Московский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении кузнеца Ступинского металлургического комбината Алексея Зарубина, обвиняемого в убийстве шести человек, ранении еще четырех и причинении ущерба на 630 млн руб. По версии следствия, обвиняемый после ссоры с женой взорвал с помощью газа пятиэтажку, сам фигурант утверждает, что лишь морил в ней тараканов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прокуратура Московской области утвердила обвинение по расследованному ГСУ СКР региона уголовному делу в отношении Алексея Зарубина, направив его в суд. Кузнец обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ст. 105 и 167 УК РФ).

Из материалов уголовного дела, в котором 17 томов, следует, что взрыв в пятиэтажке, расположенной в Центральном переулке подмосковного Ступино, прогремел около шести утра 11 апреля прошлого года. В результате него были разрушены квартиры со второго по пятый этаж, погибли шесть человек, включая троих детей, а еще четверо получили ранения. Всего же пострадали 20 человек, в том числе 37-летний Алексей Зарубин.

Эксперты установили, что эпицентр взрыва находился в двухкомнатной квартире на четвертом этаже, в которой проживали Зарубин, его жена и двое детей. Сначала основной была версия об утечке бытового газа, отрабатывая которую, следователи задержали главного инженера «Серпрегионгаза» Владимира Тихонова. Но в итоге, реконструировав картину происшедшего, участники расследования пришли к выводу, что в ночь, когда произошло ЧП, Алексей Зарубин, закрыв окно и заложив вытяжку детским одеялом, открыл краны на газовой плите, а затем из ванной, чиркнув зажигалкой, воспламенил наполнивший кухню газ. При взрыве погибли его супруга Ольга и дочери 6 и 11 лет.

По версии следствия, преступление стало итогом очередной ссоры Зарубина с супругой. Последняя якобы заявила, что не он является отцом их дочерей. После этого глава семьи, находившийся под воздействием алкоголя и наркотиков, решил убить своих близких.

Кузнеца, который провел две недели в больнице, после выписки задержали, а потом и арестовали.

Из показаний самого Зарубина следует, что вытяжку он заткнул одеялом, так как морил тараканов. По его словам, младшая из девочек в пять утра попросила принести ей попить. Затем кузнец попытался покурить в туалете, но раздался взрыв. Интересно, что, по данным соседей, Зарубины жили дружно и лишь иногда ссорились. При этом друзья кузнеца говорят, что он покуривал марихуану и употреблял галлюциногенные грибы.

Заявлять ходатайство о присяжных Зарубин не стал. Его дело будет рассмотрено судьей единолично.

Юрий Сенаторов

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