Защита не увидела шинный след

В Октябрьском райсуде Уфы вчера завершились прения по уголовному делу экс-владельца сети шинных центров «Таганка» Андрея Смышляева, обвиняемого в краже у ООО «Нокиан шина» автомобильных покрышек на 1,2 млрд руб. Адвокаты подсудимого отметили, что расследование дела велось с нарушениями, обвинение основывается только на акте сверки поставленной продукции, который бизнесмен не подписывал, так как находился в Италии. Представитель «Нокиан шины» отметил, что адвокаты подсудимого и он сам искажают факты. 24 июля Андрей Смышляев выступит с последним словом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Смышляев (третий слева) выступит с последним словом 24 июля

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Андрей Смышляев (третий слева) выступит с последним словом 24 июля

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Октябрьском райсуде Уфы вчера продолжились прения по уголовному делу в отношении экс-владельца сети шинных центров «Таганка» (группа компаний была одним из пяти крупнейших дистрибьюторов шин в России) 51-летнего Андрея Смышляева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимый вину не признает.

Как сообщали в республиканском СКР, господин Смышляев в 2014 году купил ООО «Русшина-Тюмень», у которого были заключенные договоры дистрибьюции и поставки шинной продукции с «Нокиан шиной», а также складские помещения и точки розничных продаж. Затем заключил договоры поставки покрышек, а для создания видимости гарантии исполнения своих обязательств перед поставщиком использовал поддельные договоры поручительства от подконтрольных ему компаний «Трек» и «Теско».

С 2014 по 2015 годы «Нокиан шина» поставила более 1 млн штук шин общей стоимостью около 3 млрд руб., но из этой суммы было оплачено 1,9 млрд руб. Часть поставленной продукции по договору от 2014 года на сумму 1,2 млрд руб., как полагает следствие, была похищена.

Полученные шины предприниматель якобы продал через подконтрольное ЗАО «Таганка» и местных предпринимателей, а деньги от продажи перевел на свои счета, на счета родственников и подконтрольных организаций. В 2016 году арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение о взыскании с «Русшины-Тюмень» 1,17 млрд руб. в пользу «Нокиан шина», после чего компания была признана банкротом.

Позднее Андрей Смышляев уехал в Италию. Его задержали в 2019 году на собственной вилле на берегу озера Комо по запросу об экстрадиции. В 2020 году апелляционный суд Милана удовлетворил иск Генпрокуратуры о выдаче бизнесмена России.

Октябрьский райсуд арестовал два дома в Италии, несколько участков, мастерские и складские помещения, принадлежащие дочери подсудимого — Дарине Смышляевой, и имущество ее отца в Уфе: квартиру, дом, участки, нежилые помещения и оружие.

На последнем заседании гособвинитель запросил для подсудимого восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.

Выступая в прениях, адвокат подсудимого Гульшат Камалтдинова напомнила судье Радмиру Гаймалееву, что предварительное расследование дела проводилось с «огромным» количеством процессуальных нарушений. В качестве примера она сообщила, что обвинение строится только на основании решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое, в свою очередь, основано на одном документе — акте сверки, «без исследования первичных документов, товарных накладных и иных документов, подтверждающих поставку и оплату».

По словам адвоката, оригинал документа не был предоставлен обвинением и потерпевшей стороной — «Нокиан шиной». «В ходе судебного следствия установлено, что данный акт сверки Смышляев как директор не подписывал и не утверждал, так как находился за пределами Российской Федерации»,— заявила Гульшат Камалтдинова.

Сам Андрей Смышляев позже сообщил, что «вообще никогда лично не видел» этот документ, так как находился в Италии.

Также госпожа Камалтдинова не согласилась с тем, что ее подзащитный якобы украл продукцию у «Нокиан шины», поскольку она перестала принадлежать компании после подписания ею соответствующих накладных. Информацию о том, что ЗАО «Таганка» реализовало шины через аффилированных предпринимателей адвокат назвала не соответствующей действительности. «В материалах дела не представлены никакие первичные документы, товарно-накладные, свидетельствующие об этом»,— отметила она, добавив, что у ее подзащитного не было доступа «даже к счетам своей компании».

Комментируя версию следствия о том, что Андрей Смышляев якобы купил в 2012 году имущество в Италии на деньги, которые воровал с 2013 по 2017 годы, адвокат сообщила: «То есть получается, он сначала купил имущество, потом украл деньги, на которые купил ранее это имущество. Где логика, непонятно».

Второй адвокат подсудимого Максим Алябин предложил вернуть дело прокурору для устранения нарушений.

Представитель «Нокиан шины» Александр Лосев отметил, что адвокаты подсудимого и он сам искажают факты в суде. «Искажены факты, когда были приобретены объекты зарубежной недвижимости. Ссылаются на 2012 год, хотя из документов следует, что приобретения были поэтапными и имели место, в том числе, и в 2014 году»,— заявил господин Лосев. Также он добавил, что ранее на судебных разбирательствах исследовались различные документы, а не только акт сверки.

С последним словом Андрей Смышляев выступит 24 июля.

Венера Хисамова