Индия запретила экспорт большей части сортов риса

Правительство Индии приняло решение о запрете экспорта большинства сортов риса, сообщает Reuters. Речь идет обо всех разновидностях, кроме басмати. Таким образом, запрет охватывает примерно 80% объема экспортируемого страной риса. Решение вступило в силу с сегодняшнего дня.

Причиной введения запрета стало падение урожая из-за экстремальных погодных условий. В частности, традиционный сезон дождей в текущем году начался намного позже обычного, что привело к гибели части урожая из-за нехватки воды. На смену же засухе на прошлой неделе пришли непрекращающиеся ливни, что только усугубило ситуацию.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды пострадал также урожай помидоров, которые из-за дефицита теперь стоят дороже бензина. Рис также становится дефицитным товаром, и правительству приходится повышать закупочные цены на него, чтобы компенсировать фермерам убытки. Розничные цены на рис в Дели в текущем году выросли на 15%, а в среднем по стране — на 8%. Запрет экспорта может способствовать снижению цен в стране, однако спровоцирует рост цен за пределами Индии.

Доля Индии в мировой торговле рисом составляет около 40%, страна поставляет этот продукт более чем в 100 стран мира, а ее крупнейшими заказчиками являются Китай, Бенин, Сенегал, Кот-д`Ивуар и Того.

Кирилл Сарханянц