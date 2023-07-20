В России отзывают почти 80 тыс. автомобилей Lada

АвтоВАЗ отзывает в России 79,5 тыс. автомобилей, сообщает Росстандарт.

Под отзыв попали проданные в 2022-2023 году модели Granta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel, у которых отсутствует блок управления системой оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Для устранения проблемы официальные дилеры Lada установят на автомобили блок управления системой оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Максим Вершинин

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