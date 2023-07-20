В нацистский «Параграф» приняли очередного школьника

Как стало известно «Ъ», восьмой фигурант появился в громком уголовном деле о хулиганстве и предполагаемой подготовке покушений на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. По ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) Басманный райсуд арестовал ученика десятого класса одной из столичных школ Артема Р. Ему вместе с остальными участниками нацистской группировки «Параграф-88» пока инкриминируются нападения на мигрантов, но обвинение может быть переквалифицировано на подготовку теракта, так как, по версии следствия, покушения на журналистов им пытались заказать агенты украинских спецслужб.

Семь фигурантов громкого расследования были арестованы в минувшую субботу, когда ФСБ отчиталась о предотвращенных покушениях на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

Артема Р. задержали позже, а 19 июля конвой доставил молодого человека в Басманный райсуд, в который следователь ГСУ СКР обратился с ходатайством о его аресте. Следует отметить, что, поскольку Артем является несовершеннолетним, его интересы в суде представляли не только адвокат, но и родители, а также преподаватель столичной школы, в которой он учится в десятом классе.

В ходе разбирательства, проходившего в закрытом режиме, по данным источников «Ъ», выяснилось, что оно ведется управлением по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СКР. Перед началом заседания Артему следователь предъявил обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным «Ъ», эти преступления не касаются двух журналисток — в материалах речь идет о нападениях на мигрантов, которые подростки и их более взрослые товарищи из «Параграфа-88» совершали в столичных лесопарках и других общественных местах.

Уголовное дело было возбуждено следователем главка 14 июля по фактам «избиения лиц азиатской национальности», и в тот же день его взял на контроль первый заместитель главы комитета Эдуард Кабурнеев, передавший расследование в управление по преступлениям против общественной безопасности.

В деле сейчас три эпизода, участником двух из которых следствие считает Артема Р.

Сам молодой человек и его представители против ареста возражали. Они гарантировали, что обвиняемый не скроется и будет сотрудничать. А в качестве аргумента приводили данные о том, что он ухаживает за своей бабушкой, являющейся инвалидом второй группы. Прокурор был против альтернативной аресту меры пресечения, а педагог оставила рассмотрение ходатайства следователя на усмотрение суда.

Суд признал уголовное преследование Артема обоснованным, отметив, что его причастность к совершению преступлений подтверждается результатами оперативно-разыскной деятельности, показаниями свидетелей, протоколами обысков и «иными материалами». Находясь на свободе, обвиняемый может скрыться, продолжить преступную деятельность или иным способом помешать следствию, посчитал суд.

Отправляя молодого человека в СИЗО до 14 сентября, судья указала, что предварительное следствие продолжает сбор доказательств, в том числе о причастности Артема Р. не только к инкриминируемым деяниям, но и иным преступлениям.

По версии следствия, участники группировки нацистов собирались совершить нападения на известных журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Соответствующее задание, считают следствие и ФСБ, они получили от агентов украинских спецслужб, обещавших им 1,5 млн руб. Молодые люди уже начали следить за предполагаемыми жертвами, а задержаны были после того, как забрали из тайника оружие — автомат Калашникова. Из фигурантов только двое, Михаил Балашов и Егор Савельев, оказались совершеннолетними. Их следствие и считает лидерами «Параграфа». Кроме того, по данным «Ъ», в уголовном деле фигурирует целый ряд неустановленных лиц, а это, скорее всего, означает, что последуют новые задержания и аресты.

Николай Сергеев