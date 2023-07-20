Компания MINI показала интерьер электромобиля Cooper, премьера которого состоится в 2023 году.

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В новом поколении хэтчбека дизайнеры сосредоточились на упрощении интерьера. Электромобиль получит компактное рулевое колесо с массивными спицами, с вынесенными на них элементами управления, а также круглый экран в центре передней панели. Под OLED-экраном появится блок с традиционными для MINI тумблерами.

Cooper лишится панели приборов за рулем, которую заменит проекционный дисплей, а дефлекторы вентиляции будут выполнены в формате узких полосок. Передняя панель получит градиентный узор, рисунок которого на стороне водителя и переднего пассажира будет различаться.

Напомним, до конца 2023 года будут показаны электрический хэтчбек MINI Cooper и электрический кроссовер MINI Countryman Electric, а на 2024 год намечен дебют полностью нового электрокроссовера MINI Aceman.

Максим Вершинин

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