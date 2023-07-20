ФОМ: 42% россиян считают, что жизнь в России не изменится в ближайший год

По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 16% участников опроса ожидают ухудшений в стране, 27% считают, что в ближайший год жизнь в России станет лучше. Участие в опросе приняли 1,5 тыс. человек из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ.

Основания для улучшения своего уровня жизни в ближайший год видят 34% опрошенных, среди молодых людей за изменения в сторону улучшений проголосовала половина опрошенных (52%). Ухудшений уровня жизни ожидают 7% участников.

Опрос ФОМ был проведен 23–25 июня в форме интервью, проходивших по месту жительства респондентов.

Полина Мотызлевская