Медаль «Золотая звезда» передана родственникам Героя России в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников передал медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации родственникам погибшего Гвардии прапорщика Николая Кондратенко, сообщает облправительство.

Звание Героя Российской Федерации Николаю Кондратенко присвоено посмертно указом президента.

«Николай Кондратенко – настоящий русский солдат, не один раз совершавший поступки, которые заслуживали высочайших государственных наград и оценки его как Героя. Он не прятался за спинами товарищей – наоборот, рискуя собой, спасал, не один раз прикрывал, помогал выйти из-под огня и заслуженно удостоен звания Героя России – к сожалению, посмертно»,– сказал губернатор.

Звание Герой Российской Федерации учреждено 20 марта 1992 года. Героям России вручают знак особого отличия – медаль «Золотая звезда».

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Анна Егорова