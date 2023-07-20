Площадкой для томского межвузовского кампуса окончательно выбрана резервная территория ОЭЗ

Местом строительства томского межвузовского кампуса окончательно выбрана площадка на резервной территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Томск». Соответствующее решение приняла федеральная комиссия по региональному развитию, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.

Заседание комиссии состоялось 13 июля. По данным господина Мазура, концессионное соглашение будет подписано в сентябре этого года, строительство кампуса завершится в третьем квартале 2027-го.

«Предполагаемая предельная стоимость проекта - 41,66 млрд руб., она подтверждена Главгосэкспертизой России. Наши расходы на технологическое присоединение предварительно составят 760 млн руб. с 2024 по 2026 годы. Также на строительной фазе реализации проекта (2025-2027 годы) мы должны предусмотреть софинансирование около 900 млн руб. к гранту из федерального бюджета в размере 18 млрд руб.»,- процитировала главу региона пресс-служба администрации Томской области.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее проект оценивался в 65,5 млрд руб. В феврале этого года, Владимир Мазур, выступая на заседании фракции «Единой России» в законодательной думе региона, называл новую стоимость - 46 млрд руб.

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Валерий Лавский