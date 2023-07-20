0 процентов составил рост цен производителей за июнь 2023 года, сообщил Росстат. В добыче цены снизились на 3,3%, а в обработке замедлили рост до 1% (с 2% за май). Без нефтепереработки, металлургии и машиностроения они снизились за месяц на 0,23% впервые с декабря 2022 года, оценил Дмитрий Полевой из «Локоинвеста». Недельные же данные Росстата фиксируют сильное фронтальное ускорение потребительской инфляции из-за ослабления рубля и высокого спроса — до 0,18% на неделе с 11 по 17 июля с 0,14% неделей ранее, а годовой — до 3,7% с 3,5% соответственно, замечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры», фиксируя заметное ускорение субиндекса цен производителей потребительских товаров в июне.

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