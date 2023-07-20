За аборт спросят с врача

Как стало известно «Ъ», уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец вышла с новой инициативой по повышению рождаемости. Она предложила Госсовету республики установить административную ответственность для врачей за склонение женщин делать аборты. По ее словам, медработники зачастую «настраивают их на прерывание беременности». По мнению детского омбудс-мена, таких врачей следует наказывать штрафами либо отстранять от работы. Правозащитники считают эту инициативу вредной для здоровья женщин, полагая, что врачи будут пытаться «затянуть сроки» легального аборта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Волынец предложила наказывать врачей «за склонение к аборту»

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Ирина Волынец предложила наказывать врачей «за склонение к аборту»

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Обращение «о введении административной ответственности для медицинских работников за нарушение порядка проведения прерывания беременности» Ирина Волынец направила спикеру Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину (копия есть у «Ъ»). Детский омбудсмен указала, что «зачастую медицинские работники, злоупотребляя доверием пациенток, в разговоре с беременными женщинами настраивают их на прерывание беременности». По ее словам, такие врачи «излагают свое субъективное видение перспектив жизни ребенка и семьи, подстрекая и подталкивая тем самым женщину к прерыванию беременности».

«Вследствие чего женщины, прислушиваясь к словам медработников, соглашаются на прерывание беременности и в последующем могут жалеть о содеянном, виня в этом врача»,— считает госпожа Волынец.

Уполномоченный по правам ребенка считает необходимым внести изменения в региональное законодательство. Она предложила господину Мухаметшину предусмотреть «административную ответственность для врачей за склонение к аборту». В зависимости от «тяжести ситуации», как считает госпожа Волынец, врачу должно грозить «ограничение профессиональной деятельности медицинского работника на срок от 6 месяцев до 2 лет» либо штраф от 45 тыс. до 90 тыс. руб. Для медицинских учреждений омбудсмен предложила установить штрафы в размере 1,5–2 млн руб.

«Прошу вас, уважаемый Фарид Хайруллович, поддержать данное предложение и инициировать разработку законопроекта, реализация которого окажет положительное влияние на динамику рождаемости в нашей республики»,— подчеркнула госпожа Волынец,

Эта не первая инициатива детского омбудсмена Татарстана, связанная с абортами. В мае она направила обращения в комитеты Госдумы по делам семьи, женщин и детей и по охране здоровья с просьбой «разработать законопроект, в соответствии с которым процедура искусственного прерывания беременности будет проводиться только по системе ОМС».

Тогда Ирина Волынец заявила, что «в целях увеличения дохода частные клиники содействуют рекламе абортов».

Глава комитета Госдума по делам семьи Нина Останина это предложение не поддержала. Однако за инициативу вступилась вице-спикер нижней палаты Анна Кузнецова. А на этой неделе министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что готов обсуждать идею проведения абортов только в государственных медицинских учреждениях, исключив из процесса частные клиники. По его словам, частные учреждения нередко игнорируют период под названием «неделя тишины», в течение которого обратившаяся за услугой женщина может передумать и сохранить беременность.

По данным Минздрава, в 2022 году в стране зафиксировали 395 тыс. случаев искусственного прерывания беременности. Это на 3,9% меньше, чем в 2021 году. А за последние 10 лет число абортов в стране уменьшилось в два раза. Михаил Мурашко отмечал, что «благодаря проводимой работе в прошлом году от прерывания беременности отказались 44 тыс. женщин».

В конце июня правительство Татарстана утвердило «Региональную программу (план мероприятий) по повышению рождаемости в Республике Татарстан на 2023–2025 годы». Снижение числа абортов у женщин репродуктивного возраста называется в документе «одним из потенциалов повышения рождаемости». Власти республики рассчитывают, что уже в текущем году число абортов на 1 тыс. женщин должно составить 12,1, а к 2025 году — 11,4. В 2022 году число медицинских абортов на 100 родов в республике составило 14,3, что на 21,4% меньше, чем в 2016 году.

Новую инициативу Ирины Волынец парламентарии Татарстана пока не комментируют. Сейчас депутаты Госсовета находятся на парламентских каникулах. В пресс-службе Госсовета Татарстана вчера «Ъ» обещали уточнить, получал ли обращение спикер, но на момент сдачи номера ответ не поступил.

«Основная цель этой инициативы понятна — ограничить право женщин на доступ к безопасному аборту путем давления на медицинских работников»,— считает адвокат, правозащитница Мари Давтян.

По ее словам «склонение — настолько широкий и оценочный термин, что под него можно подвести практически любые действия или слова медицинского работника».

Она предполагает, что в результате «медицинские работники будут находиться под постоянным риском быть обвиненными в "склонении" и лишиться работы, а значит будут просто вынуждены делать все возможное, чтобы как можно меньше женщин прервали беременность в их организации, в том числе ограничивать женщин разного рода административными или медицинскими барьерами».

«То есть пытаться затянуть сроки до того момента, когда аборт уже невозможен по закону (12 недель)»,— говорит госпожа Давтян.

Правозащитница уверена, что это «будет вредить здоровью женщин: «Ведь аборты на ранних сроках легче переносятся женщинами и имеют меньше медицинских рисков». «Кроме того, пропуск срока легального аборта может привести к тому, что женщины будут прибегать к нелегальным практикам и рисковать своей жизнью»,— предупреждает она.

Мари Давтян добавляет, что детский омбудсмен Татарстана в 2021 году говорила о необходимости установления уголовной ответственности за склонение к аборту, а «совсем недавно в марте 2023 года РПЦ предлагала схожую инициативу». Вместе с тем адвокат сомневается, что такую ответственность можно ввести на уровне региона, поскольку порядок оказания медицинской помощи при искусственном прерывании беременности регулируется федеральным законодательством.

Кирилл Антонов