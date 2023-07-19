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Коммерсантъ FM
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В закон о контрактах с Росгвардией внесены поправки о запрете на публикацию бойцами фото и видео о себе

Профильный комитет Госдумы по безопасности сегодня, 19 июля, поддержал поправки к законопроекту о краткосрочных контрактах на службу в Росгвардии, согласно которым личному составу будет запрещено размещать в интернете фото и видео о себе, семье и сослуживцах.

Согласно поправкам, сотрудникам Росгвардии в целом будет запрещено публиковать информацию, которая позволит устанавливать их местонахождение. Поправками также запрещается распространение информации, по которой можно определить ведомственную принадлежность служащего к Росгвардии.

Законопроект был внесен в Госдуму 18 апреля депутатом от партии «Единая Россия» Александром Хинштейном, бывшим советником главы Росгвардии Виктора Золотова. Как говорится в пояснительной записке, инициатива «обусловлена активным участием в СВО полицейских подразделений Росгвардии».Третье чтение этого закона запланировано на 20 июля.

Полина Мотызлевская

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