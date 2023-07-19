Бывшего вице-губернатора Петербурга задержали по делу о многомиллиардном мошенничестве

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева задержали в Москве по делу о мошенничестве, пишет 19 июля «Фонтанка». Ранее в объектах, связанных с экс-чиновником, провели обыски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Лавленцев, экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга. Архив "Коммерсантъ СПб"

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Владимир Лавленцев, экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга. Архив "Коммерсантъ СПб"

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным издания, в отношении Лавленцева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предположительно, речь идет о 3 млрд руб., которые бывший вице-губернатор мог получить незаконно.

Самого Владимира Лавленцева задержали на 72 часа. В настоящий момент в суд не поступало ходатайство со стороны защиты.

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